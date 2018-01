Rode Kruis: digitaal geld bij hulp in rampgebied

Blockchain moet deze nadelen wegnemen. Het is de technologie waarop ook bekende digitale munten als bitcoin en etherium draaien. Rode Kruis onderzoekt nog welke variant het zelf wil gaan gebruiken. Het voordeel van de blockchain-technologie is dat er geen banken voor nodig zijn, en dat goed te controleren is waar geld terecht komt. Een digitale portemonnee is namelijk persoonsgebonden. ,,In de hulpverlening is dit een baanbrekende ontwikkeling”, zegt de Rode Kruis-woordvoerder.

Een van de gebieden die in beeld is om de technologie toe te passen, is het eiland Sint-Maarten, dat zwaar getroffen is door orkaan Irma. Dit jaar zal beoordeeld worden of dat haalbaar is, en of blockchain de hulp beter en efficiënter maakt.