Rolkoffer telt bij Ryanair niet meer als handbagage

Reizigers van Ryanair mogen tassen en koffers tot een gewicht van tien kilo nu nog zelf het vliegtuig mee in nemen. Binnenkort mogen alleen rug-, hand- of laptoptassen van normaal formaat gratis mee het vliegtuig in. Passagiers met een zogeheten priority-ticket mogen wel met hun rolkoffer bij de hand aan boord.