Rond de 50 jaar komt bij veel werkenden het besef: tijd is onbetaalbaar

Erdogan vervangt baas statistiek­bu­reau na rel over inflatie­cij­fers Turkije

De Turkse president Recep Tayyip Erdogan heeft het hoofd van het nationale statistiekbureau vervangen na een rel over de betrouwbaarheid van de inflatiecijfers in het land. Door het vertrek zullen de zorgen over de betrouwbaarheid van de cijfers alleen maar toenemen.

29 januari