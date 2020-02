Rooise Neveldouche houdt groente en fruit fris en te zien in ‘showroom’ in Veghel

SINT-OEDENRODE - Contronics in Sint-Oedenrode opende deze week een showroom in Veghel met zijn dry misting systeem voor het vers houden van voedsel in de supermarkt.

In veel supermarkten zijn ze al te vinden op de versafdeling: installaties die groente en fruit hullen in een mysterieuze mist. Het gaat hier om een uitvinding van het bedrijf Contronics in Sint-Oedenrode. Wereldwijd heeft het bedrijf al bijna 30.000 van dit soort mistsystemen geleverd.

Albert Heijn gebruikt ze volop

Volledig scherm Dry misting wordt in meer dan vijfhonderd winkels van Albert Heijn toegepast. © AH De mistmachines zijn te vinden op zo’n 500 versafdelingen van Albert Heijn en ook in sommige supermarkten van Jumbo. Deze week opende het bedrijf een speciale ‘showroom’ in de Verspillingsfabriek in Veghel waarbij vertegenwoordigers van supermarkten, voedselproducenten en leveranciers zich lieten voorlichten over het benevelingssysteem. Want daarvoor komen ze naar de Verspillingsfabriek, waar alles draait om het terugdringen van voedselverspilling. Wereldwijd wordt het al jaren gebruikt, maar in Nederland is het nog relatief onbekend. ,,Terwijl we zien dat supermarkten soms de helft minder AGF-afval hebben”, vertelt directeur Frank Bakker van Contronics. ,,Producten blijven tot twee keer zo lang houdbaar, behouden hun kleur en kwaliteit en vitamines.”

De showroom van Contronics in de Verspillingsfabriek wordt de Dry Misting Experience genoemd. Het is een kamertje waar te zien is hoe enkele planten goed gedijen onder een dekentje van mist. De kamer is nog geen twintig vierkante meter, maar wie er in gaat leert álles over het langer vers houden van groente, fruit en vlees en het verminderen van voedselverspilling. Want als je minder eten weg hoeft te gooien kunnen er op mondiale schaal meer monden gevoed worden met dezelfde voedselproductie.

Het systeem van Contronics maakt de mist door ultrasone trillingen los te laten op gezuiverd water. Het zorgt ervoor dat de planten niet uitdrogen, waardoor ze langer houdbaar blijven. De luchtvochtigheid stijgt, waardoor de temperatuur ter plekke enkele graden daalt. Dit koelende effect is ook weer goed voor de houdbaarheid. En bepaalde producten, zoals sla en andere bladgroente, kunnen de miniscule mistdruppeltjes opnemen bij vochtverlies, zodat de plant weer kan herstellen.

Groente in de woestijn

Het idee van mist is ontstaan in Salinas Valley in Californië. Dit is een woestijngebied, maar toch een van de meest productieve landbouwregio’s. Doordat de zeewind dagelijks een laag mist de vallei in blaast, worden de planten iedere ochtend gevoed met een laagje dauwdruppels, waar ze goed op groeien, vertelt Frank Bakker. ,,Maar wat bleek, na transport werd meer dan de helft van de daar geteelde groente direct richting de afvalbak gestuurd. Zoveel kwaliteit ging er tijdens het transport verloren.”