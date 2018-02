Roompot probeerde conclusies over vieze huisjes uit publiciteit te houden

Regionale verschillen tussen huizenprijzen worden groter

5:24 De gemiddelde verkoopprijs van een koopwoning in Nederland is vorig jaar gestegen tot ruim 263.000 euro. Net als in voorgaande jaren staan de duurste huizen in Bloemendaal. Daar kost een huis 776.000 euro. Dat blijkt uit onderzoek van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) en het Kadaster.