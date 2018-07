Rotterdam koopt 55 elektrische bussen bij VDL Bus & Coach in Valkenswaard

Ook de infrastructuur voor het opladen van de elektrische bussen op diverse plekken in en rond Rotterdam wordt geleverd door VDL Bus & Coach in Valkenswaard. Partijen wilden de waarde van de order niet prijsgeven.

Verduurzaming

Voor de RET is het een belangrijke stap in de verduurzaming van de Rotterdamse bussenvloot. Deze bestaat uit ruim 250 dieselbussen, vier hybride exemplaren en twee waterstofbussen. Later dit jaar wil het vervoersbedrijf ook nog meer dan honderd hybride bussen bestellen. Deze voertuigen, die vanaf 2020 gaan rijden, hebben zowel een verbrandings- als een elektromotor. ,De 55 nu bestelde volledig elektrische bussen worden ingezet voor de kortere stadslijnen.’’

De keuze van RET viel op VDL Bus & Coach, met in Eindhoven het hoofdkantoor van VDL Groep, vanwege de ervaring van het bedrijf in Eindhoven. Hier rijden al sinds eind 2016 in totaal 43 extra lange elektrische bussen. Ook leverde VDL aan busbedrijf Connexxion in maart nog honderd elektrische voertuigen voor de regio Amsterdam en Schiphol.

Laadinfrastructuur

De nieuwe bussen zijn stiller dan die op diesel en kunnen vier uur rijden voordat ze bijgeladen moeten worden. Daarvoor moet de RET dus her en der in hun servicegebied laadinfrastructuur neerzetten. In Eindhoven gebeurt dat vooral in de remise aan de Dorgelolaan. Het laden gebeurt net als in Eindhoven via een pantograaf, een arm die vanaf het dak van de bus omhoog komt om contact te maken met de laadpaal. Het duurt drie kwartier om een bus weer helemaal opgeladen te hebben met honderd procent groene stroom.

De Rotterdamse wethouder Arno Bonte van Duurzaamheid, luchtkwaliteit en energietransitie, is in zijn nopjes. ,,Dit helpt mee aan onze ambitie om de lucht in de stad schoner te maken. Rotterdam wordt daar weer een stukje gezonder van.’’

Vanaf 2025 geen dieselbussen