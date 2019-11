Rotterdamse haven haalt opnieuw een recyclingsbedrijf binnen

Nieuwe Eindhoven­se Solar Quad wordt ‘Lightyear voor 45 km per uur’

7:01 EINDHOVEN - Hij is nog in de ontwerpfase, maar de ambitie is duidelijk: de Solar Quad moet een overdekte zonneauto worden voor dagelijkse stedelijke mobiliteit. Het autootje werd ontworpen door twee ex-Lightyear medewerkers en in lijn met hun vorige werkgever is het bij voorinschrijving te koop.