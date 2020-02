Ruimtevaarttechnologie komt naar regio Eindhoven dankzij HighTechXL

,,We zijn ooit begonnen met het aanbieden van een programma aan talentvolle startende hightechbedrijven, zodat ze verder konden groeien”, legt Guus Frericks oprichter van HighTechXL uit. ,,Sinds 2018 proberen we ook nieuwe bedrijven te creëren. We bieden technologische ontwikkelingen van onze partners aan en gaan dan op zoek naar mensen die daar grootse problemen mee kunnen oplossen.”

Baanbrekende technologie

Partijen waar HighTechXL onder meer mee samenwerkt zijn de Zwitserse onderzoeksorganisatie CERN, onderzoeksorganisatie TNO en Philips Research. Daar komt ESA dus bij. ,,We bieden in het tweede kwartaal een programma met twee technologieën van hun aan. Ik kan nog niet zeggen wat daarmee mogelijk is. We moeten de technologieën eerst zelf beter leren begrijpen en kijken waar ESA het voor gebruikt. Voordat we kunnen kijken wat we er mee kunnen doen. Het is mooi om baanbrekende technologie naar de regio te halen en daar commerciële toepassingen voor te bedenken.”