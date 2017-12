Run op octrooien door techbedrijven

DAF wil verder groeien in Australië

9:55 EINDHOVEN - DAF krijgt ook in Australië een assemblagelijn waar in onderdelen verscheepte trucks lokaal in elkaar worden gezet. In Australië worden al decennialang trucks van het Amerikaanse zustermerk Kenworth geproduceerd. In deze fabriek gaat vanaf halverwege volgend jaar ook een aparte assemblagelijn voor DAF draaien.