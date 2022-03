Russische winkels in Berlijn zien minder klanten na invasie in Oekraïne

‘Bouwminis­ter’ Hugo de Jonge in Veldhoven: ‘We hebben te veel vertrouwd op de markt’

VELDHOVEN - Het enorme woningtekort in Nederland hadden we kunnen voorspellen. Dat zei minister voor Volkshuisvesting Hugo de Jonge zaterdag in Veldhoven. Ook daar zijn de problemen op de woningmarkt immens.

12 maart