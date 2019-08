Rust en harmonie bij blauw gekleurd JMBA in Someren

JMBA was een paar honderd meter verderop gehuisvest, maar verhuist wegens ruimtegebrek naar de Broekstraat. ,,We konden geen nieuwe machines aanschaffen, want daar hadden we geen plek voor", zegt Meeuws. ,,Ook konden we niet alle onderdelen die we op voorraad willen hebben kwijt. Daarnaast was de straat waarin we zaten smal en dat is lastig voor de vrachtwagens. Hier zitten we aan de uitvalsweg en konden we iets nieuws neerzetten. Ik wil in Someren blijven, omdat veel van onze 45 medewerkers in de buurt wonen."