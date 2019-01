Ruzie bij lichtgroep Nordeon in Eindhoven beëindigd met kapitaalinjectie

Ruim 6000 zonnepane­len voor Eindhoven­se logistieke dienstver­le­ner Van Rooijen

11:45 EINDHOVEN - Bij logistiek dienstverlener Van Rooijen in Eindhoven is de aanleg gestart van 6.240 zonnepanelen. Het systeem levert jaarlijks 1.800.000 kWh aan groene stroom. Dat is meer dan Van Rooijen zelf verbruikt.