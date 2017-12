Ryanair erkent eindelijk pilotenvakbonden

Vakbonden waren tot nu toe niet welkom bij Ryanair, dat 32 jaar geleden werd opgericht. Volgens topman Michael O'Leary paste dat eerder niet in het verdienmodel van de prijsvechter, die in relatief korte tijd vaneen lokale Ierse maatschappij uitgroeide tot een van de grootste luchtvaartondernemingen van Europa.



Volgens O'Leary is het erkennen van vakbonden een belangrijke wijziging van beleid. ,,Maar we hebben wel vaker radicale wijzigingen doorgevoerd.'' Hij hoopt begin volgend jaar een akkoord te bereiken met piloten in onder meer het Verenigd Koninkrijk, Ierland, Duitsland en Spanje over de nieuwe structuur.