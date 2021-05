RyanAir krijgt gelijk van Europese rechter: staatssteun aan KLM mocht niet

Philips­baas Frans van Houten, soms emotioneel maar wars van sentimen­ten

15 mei EINDHOVEN - Frans van Houten is de man die in tien jaar tijd een bedrijf met 130 kaarsjes op de taart heeft getransformeerd tot vrijwel een geheel gezondheidstechnologiebedrijf. Uitgekleed, zeggen veel mensen in Eindhoven. Het creëren van een toekomst, zegt Van Houten. En wie dat anders ziet, is wat hem betreft maar sentimenteel.