Ryanair ontslaat deel cabinemedewerkers Eindhoven

Eindhoven­se DPI onderzoekt recycling kunststof­fen: ‘Hergebrui­ken plastics moet’

3 november EINDHOVEN - Het imago van plastic kent twee uitersten. Aan de ene kant is het een onmisbaar product in het dagelijks leven en aan de andere kant het symbool van de vervuilende massaconsumptie. De belasting van het milieu door plastics op land en in oceanen is een grote bron van zorg voor velen.