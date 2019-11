Samenwerking Hema en Jumbo: straks Hema-artikelen te koop in de supermarkt

Industrie­be­drij­ven in Brainport Eindhoven excelleren in management volgens Rabobank-onderzoek

16:20 EINDHOVEN - Industriebedrijven in het zuiden van het land hebben betere managementpraktijken dan elders in het land. Volgens onderzoek van Rabobank doet in het bijzonder de regio Brainport Eindhoven het erg goed.