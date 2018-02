Samsung introduceert Galaxy S9 en S9+

Brie­ven­bus­fir­ma's worden op korte termijn aangepakt

24 februari De kogel is door de kerk: het kabinet gaat de veel bekritiseerde brievenbusfirma's aanpakken. Dit zijn buitenlandse bedrijven die op papier in Nederland zijn gevestigd met maar één doel voor ogen: over hun (buitenlandse) winsten in eigen land zo min mogelijk belasting betalen.