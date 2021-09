Samsung krijgt boete van ruim 39 miljoen euro voor beïnvloeding prijs tv’s

Delen per e-mail

Samsung struinde stelselmatig het onlineaanbod van zijn tv’s af en zette zeven webwinkels ‘ongeoorloofd’ onder druk om de prijzen te verhogen.

,,Onder het mom van ‘prijsadviezen’ zorgde Samsung ervoor dat de detailhandelaren hun prijzen verhoogden naar de door Samsung gewenste marktprijs. De detailhandelaren volgden Samsung hierin omdat Samsung, als spin in het web, ook andere detailhandelaren consequent aansprak als zij te lage prijzen hanteerden", licht Martijn Snoep, bestuursvoorzitter van de ACM, toe: ,,Samsung wist dat zij detailhandelaren niet kon verplichten hun prijzen te verhogen. Medewerkers gebruikten daarom de term ‘advies’ maar deze advisering was in realiteit niet individueel en vrijblijvend. De gedragingen van Samsung verstoorden de concurrentie op detailhandelsniveau en leidden tot hogere prijzen voor consumenten.”

De elektronicagigant hield via zogenaamde webcrawlers op een geautomatiseerde manier de online-verkoopprijzen van detailhandelaren bij. Als Samsung prijzen zag die lager waren dan de door haar gewenste marktprijs, nam Samsung contact op met de detailhandelaren en spoorde hen aan hun prijs te verhogen. De toezichthouder vond bij bedrijfsbezoeken WhatsApp- en e-mailberichten waaruit blijkt dat Samsung vaak liet weten dat zij andere detailhandelaren op een zelfde manier had aangespoord of zou gaan aansporen. ‘Alle andere partner partijen zijn geadviseerd’.

Quote Pff. Ga er weer achteraan

De webwinkels gingen dan overstag en verhoogden de prijs: ‘Done, over 15 min zichtbaar’. Webwinkels tipten Samsung op hun beurt weer om concurrenten die een lagere prijs hanteerden, aan te spreken. Vaak gebeurde dat in de vorm van een schermafbeelding, zag de ACM tijdens het onderzoek. Samsung volgde deze klachten regelmatig op en koppelde de klagende detailhandelaar daarover terug: ‘Geadviseerd’ of: ‘Pff. Ga er weer achteraan’.

Doordat Samsung de detailhandelaren over en weer informeerde, wisten ze dat zij zichzelf niet uit de markt zouden prijzen als zij de prijs van Samsung zouden volgen. Hiermee greep Samsung op ongeoorloofde wijze direct in op de concurrentie tussen de detailhandelaren, concludeert de toezichthouder.

Winkeliers moeten hun eigen verkoopprijzen bepalen. Monitoring van online-verkoopprijzen door leveranciers is op zichzelf toegestaan. Een leverancier mag ook vrijblijvende prijsadviezen geven aan detailhandelaren, maar wat Samsung deed gaat volgens de ACM ‘te ver’. ,,Dit geldt ook als detailhandelaren bij leveranciers klagen over de verkoopprijzen die andere detailhandelaren hanteren. Een leverancier moet die klachten naast zich neerleggen”, schrijft de toezichthouder.