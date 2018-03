Samsung: Onze mobieltjes zijn wél veilig!

De belangenclub heeft het Koreaanse bedrijf al enkele jaren op de korrel. Als grootste en voornaamste fabrikant van Android-smartphones staat Samsung volgens de Consumentenbond symbool voor de slechte bescherming die kopers van zulke telefoons ontvangen. Uit nieuw onderzoek van de Consumentenbond naar 250 sinds 2015 verkochte modellen, blijkt dat slechts één op de tien smartphones op de laatste Android-versie draait. Slechts één op de vijf modellen ontving in de eerste twee maanden van dit jaar een veiligheidsupdate. Daardoor zijn ze kwetsbaar voor datalekken en hackers, stelt de Consumentenbond. 'Grote onzin' zei Samsung daar vandaag over in een urenlange zitting bij de rechtbank Den Haag. ,,Onze telefoons zijn veilig voor normaal gebruik, ook na afloop van de software supportperiode", betoogde advocaat Frits Gerritzen van advocatenkantoor Allen & Overy namens de Koreaanse fabrikant.

Karikatuur

Volgens Gerritzen 'maakt de Consumentenbond een karikatuur van hoe Samsung met veiligheidsupdates omgaat'. Dat Samsung zijn toestellen op papier maar twee jaar ondersteunt, betekent niet dat het daarna stopt. Zo heeft de Galaxy S4 uit 2013 vorig jaar nog updates gekregen. Een kleine vijftien dure toestellen ontvangen sowieso zo nodig een maandelijkse veiligheidsupdate. De Koreanen nemen de Nederlandse rechtszaak serieus: voor de zitting was een team van vier security-specialisten ingevlogen uit Seoul, waaronder vice-president mobiele veiligheidstechnologie Henry Lee. ,,Behalve in Korea hebben wij wereldwijd tien researchcentra waar wij continu werken aan de veiligheid van onze toestellen", zegt Lee. Aan de rechtbank deed hij uitgebreid uit de doeken hoe Samsung dat doet. Het bedrijf neemt juist talloze maatregelen, stellen Lee en de advocaten. Zo bevatten alle smartphones die momenteel in ons land te koop zijn een virusscanner en Samsung's eigen veiligheidsplatform KNOX. ,,Iedere keer bij het opstarten wordt gecontroleerd of er geen software is geïnstalleerd die niet door Samsung is goedgekeurd." De tekst loopt verder door onder de foto.

Geen schade

Ondersteuning

Onhaalbaar

Samsung noemt de eis van de Consumentenbond dat het veiligheidsupdates van Android-maker Google direct overneemt niet haalbaar. ,,Het klinkt allemaal heel mooi, maar het is gewoon niet in een maand te doen", zei advocaat Gerritzen. De updates moeten namelijk ook door mobiele providers en door Samsung worden gecontroleerd, een tijdrovend procédé. ,,De Consumentenbond stapt daar als een olifant door de porseleinkast doorheen." Sowieso stelt Samsung dat het als wereldwijde fabrikant onmogelijk kan voldoen aan alle eisen uit Nederland. Dat heeft financieel te grote implicaties. De Consumentenbond veegt dat op zijn beurt weer van tafel en wijst op de miljardenwinsten van het bedrijf. Kritiek is er ook op Samsungs stelling dat zijn smartphones bij ‘normaal gebruik’ veilig zijn. ,,Het licht niet duidelijk toe wat dat inhoudt.” Als Google, maker van de besturingssoftware, zegt dat een update kritisch is, moet die ook doorgevoerd worden door Samsung. ,,Ook al brengt dit extra kosten met zich mee.”

Uitspraak

Volgens de Consumentenbond voert de belangenclub geen mediacampagne via deze zaak. ,,Samsung is de belangrijkste aanbieder van smartphones in Nederland, we zijn hier al jaren mee bezig. Deze zaak is ongelooflijk belangrijk voor ons en het is voor het eerst dat we een dergelijke rechtszaak voeren."



De rechtbank Den Haag doet waarschijnlijk op 23 mei uitspraak. Voorzitter Alwin stelde extra tijd nodig te hebben. ,,U heeft ons veel stof tot nadenken gegeven", zei ze aan het eind van de vijf uur durende zitting.