Sancties tegen Rusland verre van waterdicht, maar ze werken wél

Dit unieke bedrijfs­pand is helemaal klaar voor de toekomst: ‘En dat in Budel, hè?’

BUDEL – Duurzaam bouwen onbetaalbaar? Nee hoor, weet Sil Kuppens van Different Doors. Zijn nieuwe bedrijfspand in Budel is tot in de laatste vezel duurzaam. ,,Ik verwacht dat ik in drie jaar de extra kosten heb terugverdiend.”