Scheefhuurders: 'We worden weggezet als een stel misdadigers'

Vandaag had een feestdag moeten zijn voor Bea en Hans de Bruin uit Breukelen. Hans is 66 geworden en dus officieel met AOW. ,,De tranen biggelen nog net niet over mijn wangen, en nee dat is niet van blijdschap'', zegt de 63-jarige Bea.

Het feestje in huize De Bruin wordt overschaduwd door de aankondiging dat scheefwoners straks een fikse huurverhoging kunnen verwachten. ,,Dit nieuws komt echt hard binnen", aldus Bea, een van die vele honderdduizenden scheefhuurders in ons land.

Zij en haar man wonen al veertien jaar in een sociale huurwoning. Haar partner is de laatste jaren beter gaan verdienen als beveiliger bij het ministerie van Binnenlandse Zaken. Daarmee zijn ze (met een inkomen van ruim boven de 41.000 euro) te rijk voor een sociale huurwoning. Om die reden is de huur de afgelopen jaren al aardig opgetrokken: naar 750 euro per maand.

,,Wat ik zo erg vind, is dat wij worden neergezet als een stel misdadigers. Van die schofterige mensen die huurwoningen voor andere mensen bezet houden omdat wij zo nodig goedkoop willen wonen. Maar we zijn gewoon keurige burgers. We betalen alle rekeningen op tijd en gedragen ons fatsoenlijk", reageert ze geëmotioneerd.

Slaatje slaan

Het verhaal van veel scheefwoners ligt een stuk genuanceerder dan de ‘rijke huurder die bewust een slaatje slaat uit sociale huurwoningen', wil ze maar zeggen. Bea en haar man bijvoorbeeld hebben vaak een poging gedaan om een ander huur- dan wel koophuis te vinden: ,,Er is geen onwil. Wij willen juist graag weg uit dit huis, weg uit deze buurt. En wij zijn echt niet de enige hier in de wijk. Het probleem is: we kunnen geen kant op."

,,Kijk maar om je heen, er zijn nauwelijks beschikbare en betaalbare woningen. Mijn man zei vanochtend ‘nou, dan moeten we misschien maar naar Almelo verhuizen’. Naar Almelo?! Daar heb je nog betaalbare huizen. Maar ja, ons hele leven ligt hier. Onze kinderen en vrienden wonen in de omgeving. Wat als we straks iets gaan mankeren, dan zijn onze kinderen ook niet meteen in Almelo.”

Waarom ze in die afgelopen jaren nooit iets hebben gekocht? Ook dat bleek nog niet eenvoudig, hebben ze ervaren. ,,Ik heb darmkanker gehad en door allerlei gezondheidsklachten werd een levensverzekering bijna onbetaalbaar. Bovendien hadden we vier studerende kinderen en mijn man werkte als enige. Dan maak je bepaalde financiële afwegingen.”

Die voorzichtigheid keert zich nu tegen hen, vindt Bea. ,,Hadden we dan drie jaar geleden moeten gaan huren boven de 900 euro, wetende dat mijn man binnenkort met pensioen zou gaan en ons inkomen zou teruglopen? Moet je je eens voorstellen hoe ons financieel plaatje er dan uit zou zien? 750 euro is nu al een heel fors bedrag voor ons.”

Bea de Bruin is niet de enige die zich door de politiek aangevallen voelt. Angele Bakkers (58 jaar) uit Hilversum maakt hetzelfde punt: ,,We worden als scheefhuurders bijna gecriminaliseerd terwijl wij gewoon hardwerkende mensen zijn met een gewoon inkomen.”

Haar man is 63 en werkt in een tapijtfabriek, zij in de ggz. Tezamen verdienen ze zo'n 48.000 euro bruto. ,,Als we straks allebei zijn uitgewerkt, hebben we een heel ander financieel plaatje. Moeten we dan de laatste jaren opeens gaan verhuizen. En: vertel ons dan eens waarheen? Er is hier in de buurt geen betaalbare huurwoning te vinden. En een koopwoning? Denk je dat we op onze leeftijd nog een hypotheek krijgen?!”

Karikatuur

De Woonbond is al even onthutst over de plannen van de coalitie om de scheefhuurders harder aan te pakken. ,,Er wordt een karikatuur gemaakt van mensen in de sociale huursector. Alsof in al die huizen mensen zitten die 90.000 euro verdienen. We weten al jaren dat er een grote groep huishoudens vastzit in zijn sociale huurwoning. Kopen is te duur voor ze, huren in de vrije sector ook. Door alle huurverhogingen van de afgelopen jaren zijn ze nu al vaak een fors bedrag van hun inkomen kwijt aan huur", luidt de reactie van de vereniging van huurders.

Aedes, belangenbehartiger van de woningcorporaties, is vooral kritisch op het voorstel om ‘in één klap de huur voor scheefhuurders op te trekken naar 710 euro’. ,,De vraag is hoe verantwoord zo'n maatregel is?” reageert een zegsman. Daarnaast zet de vereniging vraagtekens of dit plan de doorstroming daadwerkelijk op de woningmarkt op gang helpt. ,,Mensen willen wel naar het middensegment, maar het aanbod is gering en hypotheek voor een koopwoning kunnen ze niet betalen.”