Scheepsbouwer Damen krijgt miljardencontract Duitse marine

DAF doet aanvraag bij provincie voor hogere maximumca­pa­ci­teit in Eindhoven

13 januari EINDHOVEN - DAF heeft een aanvraag gedaan bij de provincie om in de toekomst indien nodig meer vrachtwagens te kunnen maken. De truckfabrikant heeft nu een vergunning om in Eindhoven 50.000 vrachtwagens per jaar te produceren.