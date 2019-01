Scheiding rijkste miljardair wordt duurste ooit

Daar gaat je zeezicht! Flat in één klap ton minder waard

12:06 Een toegangsgebouw voor een ondergrondse parkeergelegenheid in de Belgische badplaats Oostende zorgt voor de nodige frustraties. De afwerking voldoet niet aan de vergunning. En tot overmaat van ramp staat er bij een van de bewoners van een aanpalende flat opeens een betonnen constructie voor het raam. ,,Het appartement is nu in een klap 100.000 euro minder waard.’’