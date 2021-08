Scheiding van Franse partner kan Schiphol miljoenen opleveren

Philips overspoeld door massa­claims vanwege teruggeroe­pen slaapappa­ra­ten

17 augustus EINDHOVEN - Advocaten in de VS ruiken bloed bij Philips. Het ene na het andere gespecialiseerde Amerikaanse advocatenkantoor duikt op de terugroepactie van Philips beademingsapparatuur. Ze broeden op massaclaims naar aanleiding van problemen bij met name ademmaskers om slaapapneu te voorkomen.