‘Schiphol laat miljoenensteun voor werknemers liggen’

‘Gemiste kans’

In hun brief aan Benschop schrijven Jongerius en de bonden dat ze ervan uitgaan dat de Schipholbaas zich niet alleen verantwoordelijk voelt voor wie nu op Schiphol werkt, maar ook voor wie er hééft gewerkt. ,,Wij kijken dan ook reikhalzend uit naar een steunaanvraag voor àlle mensen op Schiphol.” Schiphol zelf heeft op dit moment nog geen reactie. Een woordvoerder: ,,We gaan de brief en suggestie van mevrouw Jongerius eerst tot ons nemen. Daarna kunnen we er inhoudelijk op reageren.”