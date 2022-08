Schiphol maakte winst in eerste halfjaar, mede door terugkeer reizigers

Op Amsterdam Airport Schiphol groeide het aantal passagiers met 324% ten opzichte van de eerste helft van 2021. Royal Schiphol Group, waar ook de luchthavens Eindhoven en Rotterdam The Hague onder vallen, verwacht dat het herstel in de tweede helft van het jaar aanhoudt. Het totaal aantal passagiers op de luchthavens is met 359% gestegen tot 27,3 miljoen. Dat was het eerste halfjaar van 2021 nog 6 miljoen.

,,Het is fantastisch dat zoveel passagiers terug zijn na de opheffing van de reisbeperkingen in verband met corona. Helaas heeft Schiphol in deze periode van stormachtige groei, net als andere luchthavens en luchtvaartmaatschappijen, te maken gehad met personeelstekorten”, zegt Dick Benschop, de CEO van Schiphol, in een toelichting. ,,Dankzij de genomen maatregelen is de passagierservaring is de laatste weken veel betrouwbaarder geworden.”