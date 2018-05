'Schiphol moet dip aankunnen'

Bekend is dat de stroomstoring in de nacht van zaterdag op zondag niet Schiphol zelf trof, maar 18.000 huishoudens in Amsterdam-Zuidoost. Dergelijke storingen gaan vaak wel gepaard met een 'spanningsdip' op andere delen van het netwerk. ,,Dat kan een milliseconde zijn. Thuis merk je dan dat de lamp even knippert'', zegt een woordvoerder van netwerkbeheerder Tennet. ,,Dergelijke dips komen geregeld voor. Een bedrijf zou dat moeten kunnen opvangen.''



De meeste bedrijven in de regio konden dat ook. Op Schiphol sloegen daarentegen meerdere systemen af. Het opnieuw opstarten van het check-insysteem duurde uren. In de vertrekhallen ontstond chaos. Het was de vierde keer in nog geen anderhalf jaar dat vluchten moesten worden afgeblazen omdat er storingen waren in computersystemen. Twee keer bij de luchtverkeersleiding, een keer bij IT-gigant Amadeus en deze keer vanwege een stroomstoring.



De impact van de storing van zondag was dusdanig dat de noodstroomvoorziening op de luchthaven in werking trad. Dat lijkt de luchthavensystemen te hebben ontregeld. Maar even verderop, op Schiphol-Oost bij de Luchtverkeersleiding Nederland, was geen vuiltje aan de lucht.



De luchthaven had nog zo bezworen dat dit jaar geen passagiersinfarct zou ontstaan, door maximale inzet van personeel. Maar de infrastructuur lijkt daarbij te zijn vergeten.