Scholt Energy Control uit Valkenswaard groeit snel in zakelijke energie

Een jongensboek is het. Voor oprichter Jan Scholt van Scholt Energy Control. Maar ook voor huidig directeur Rob van Gennip. Met ‘nul klanten en ’niet gehinderd door enige kennis’ pionierde het bedrijf in 2004 in de markt van energieleveranciers. ,,Nu hebben we met 3500 klanten in grootverbruik een vaste plek verworven tussen de grote jongens. Dat hadden we niet durven dromen. Het is ontzettend kicken om met zo’n groep jonge mensen dit bedrijf te hebben neergezet”, blikt Van Gennip terug.

Scholt Energy Control heeft bijna 100 medewerkers. Hun gemiddelde leeftijd is 30 jaar, zegt de 38-jarige Van Gennip. Hij kwam als 24-jarige in dienst en leidt het bedrijf sinds vorig jaar.

‘Revolutionair’, zegt Van Gennip, was het idee van Jan Scholt om stroom te gaan inkopen op de dagmarkt van de energiehandel. Zo wist hij zich tussen de ‘mastodonten’ te wurmen. Die hanteerden vaste prijzen voor de levering van elektriciteit en gas aan de zakelijke verbruikers. Bij Scholt kunnen de afnemers een deel van hun behoefte variabel inkopen. ,,Variabel inkopen blijkt over een periode van tien jaar zo’n 15 procent voordeliger te zijn”, heeft het bedrijf berekend.

Bedrijven als VDL, Hurks, MCB, Renewi, Baetsen en de Hanos Groothandels zijn klant in Valkenswaard. Ook alle hotels van Van der Valk en 250 winkels van Albert Heijn zijn afnemers.

Op de handelsvloer in het kantoor van Scholt volgen medewerkers dagelijks de bewegingen in de energiehandel. Zowel de dagmarkt als de handel in termijncontracten – voor prijzen over 1,2 of 3 jaar – houden ze in de gaten. Veel klanten willen voor een deel voor hun stroom of gas zekerheid over de prijs. Ze krijgen advies over op welk moment ze het beste een deel van hun behoefte kunnen inkopen. De omvang van het variabele deel verschilt per klant. ,,Er zijn klanten die alles op de dagmarkt inkopen. Andere willen de helft tegen een vaste prijs." Scholt verdient zijn geld met een vaste opslag op de prijs waarvoor het inkoopt.

Variabele prijzen

Stap voor stap breidde het bedrijf zijn activiteiten uit. Eerst levering van elektriciteit, later ook gas. In het begin alleen in Nederland, gevolgd door België en daarna Duitsland. Het is geen activiteit waar je zomaar even instapt, maakt Van Gennip duidelijk. Dagelijks moet voor klanten aan netbeheerder Tennet een voorspelling van de afname van elektriciteit van een dag later worden aangeleverd. ,,Daarbij moeten we rekening houden met het weer, vakantieperiodes en andere klantspecifieke omstandigheden. Ook het dagelijkse handelen in energie en het factureren op basis van wisselend verbruik en variabele prijzen is heel intensief."

Het bedrijf heeft hoogopgeleide medewerkers. Het zet sterk in op innovatie. Scholt is sinds 2016 ook actief in de opslag van energie. Samen met VDL heeft het V-Storage opgericht. Een eerste container met batterijen is geplaatst bij VDL ETG in Eindhoven. De in de batterijen opgeslagen energie dient voor het opvangen van pieken en dalen in de stroomvraag van Tennet. Het bedrijf is ook betrokken bij grootschalige opslag van windenergie in een zeecontainer met batterijen langs de A15.

Van Gennip verwacht in de nabije toekomst ook bij bedrijven batterijen voor de opslag van energie te zullen plaatsen. ,,We hebben de ambitie om de energietransitie bij onze klanten binnen te brengen. We ondersteunen ze ook bij de realisatie van zonneparken. We doen daarvoor de engineering en regelen de financiering."

Volledig scherm Scholt Energy Control ondersteunde Hotel Van der Valk in Eindhoven met de realisatie van een zonnepark. © Hotel Van der Valk

Met een groei van zo'n 15 procent per jaar verwacht het bedrijf zijn omzet op te stuwen naar zo'n 360 miljoen euro. In de markt voor grootverbruikers in Nederland beschikt het een over een geschat marktaandeel van ruim 5 procent.

Scholt Energy Control is sinds 2016 voor de meerderheid in handen van investeringsmaatschappij Waterland. Oprichter Jan Scholt en de Belgische onderneming Accoform hebben minderheidsbelangen. ,,We zijn nog steeds een familiebedrijf. Waterland wil dat dna ook in het bedrijf laten en laat het management aan ons over", zegt Van Gennip.

Met het kapitaal van Waterland, dat in meerdere energiebedrijven investeert, zal Scholt zich mogelijk ook door middel van acquisities kunnen versterken. ,,Dat is geen must, maar we hebben onze voelsprieten uitstaan. Met een overname in aanvullende diensten zouden we het bedrijf verder kunnen aankleden."

