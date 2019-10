‘Schoolzwemmen is een mooie traditie om in ere te herstellen’

'Mam, ik kan wel zonder zwembandjes.' Mijn kleuterdochtertje dacht dat ze het zwemmen wel onder knie had, nadat ze tijdens de zomervakantie een paar keer met vleugeltjes in het water had rondgedobberd. Tijd voor zwemles, concludeerde ik. En dus zit ik, of mijn man, iedere zondag om 9 uur - het enige moment in de week zonder wachtlijst - aan de rand van het zwembad. Ik ben er nu achter dat zwemlessen ouders niet alleen een investering in tijd kosten, maar ook in geld.