Schoonderwoerd ijstaart over van De Gouden Aar in Heeze naar Bakkerij 't Bakkertje

De Schoonderwoerd ijstaart is een begrip. Het gebak geldt als de Bossche bol onder de nougatine ijstaarten. Remy Hurkmans van Bakkerij de Gouden Aar in Heeze nam het recept 14 jaar geleden over van de gebroeders Schoonderwoerd.

Nu Hurkmans per 1 mei stopt met zijn bakkerij komt het recept in handen van de nieuwe eigenaar, Bakkerij 't Bakkertje van de familie Dirks. ,,Een bonus. De Schoonderwoerd ijstaart is een mooi en lekker product", zegt Theo Dirks van het familiebedrijf. De bakkerij in Helmond heeft nu zes winkels: in Helmond (vier), Mierlo en Beek en Donk. ,,De winkel in Heeze kwam op ons pad", verklaart Dirks. ,,Het is voor ons een mooie uitbreiding in een mooie dorp, waar potentie in zit."