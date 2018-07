Schopt staking Ryanair vakanties in de war?

Liever een duik in het water, dan klotsende oksels in de paskamer

9:30 EINDHOVEN - Smeren, bakken, keren en dan weer smeren, dat is al twee weekenden op rij het devies voor Iwan (29), Loes (26) en Ilse (23). Ze liggen zaterdag aan het begin van de middag al even te genieten van de zon bij natuurzwembad De IJzeren Man in Eindhoven. ,,Ik ga nu echt de stad niet in”, zegt Ilse. ,,Dat is zonde van de zon.” Voor exploitant Bart François zijn het drukke dagen.