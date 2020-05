Schouder aan schouder aan de lopende band: slachterijen willen coronatests

,,Tot nu toe is de situatie in de Nederlandse slachthuizen onder controle, we hebben al flink wat maatregelen genomen. Het aantal geregistreerde besmettingen valt mee, geen enkel bedrijf moest de deuren sluiten. Maar wij lezen ook de berichten over het hoge aantal besmettingen in slachterijen in de VS en Duitsland. Onze werknemers hebben daar vragen over. Ze willen weten of ze nog veilig kunnen werken. Niet meer dan terecht, vandaar dat we meer zekerheid willen hebben of mensen wel of niet het virus bij zich dragen’’, zegt Richard van der Kruijk, algemeen secretaris van de COV.