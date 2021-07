Schreeuwend tekort aan uitzendpersoneel: ‘Volgend jaar wordt een ramp’

Waar sommige sectoren – horeca, vervoer en toerisme voorop – het nog altijd moeilijk hebben, herstelt de rest van de economie zich razendsnel. Vooral in de e-commerce (webwinkels), logistiek, industrie en digitale economie gaat het inmiddels hard. Maar vanwege de onzekere vooruitzichten over het vervolg van de coronacrisis nemen bedrijven nu liever flexkrachten aan dan dat zij openstaande vacatures vast invullen.



,,We zien de schaarste aan arbeidskrachten toenemen‘’, zei Randstadtopman Jacques van den Broek vandaag bij de presentatie van de tweedekwartaalcijfers van het uitzendconcern, die beter waren dan het tweede kwart van precoronajaar 2019. ,,Elke maand wordt dat nijpender.”



Dat komt mede doordat veel uitzendkrachten sinds vorig jaar elders werk hebben gevonden, vooral in de e-commerce (onder meer pakket­bezorging, webwinkelmagazijnen of callcenters) en zorg (zoals bij de priklocaties van GGD).