'Seksistisch' kinderfeestjeset Albert Heijn uit de schappen: 'Extreem onhandig gekozen product'

Leegstand in winkelcentrum Heuvel Eindhoven gigantisch

3:00 EINDHOVEN - De leegstand in winkelcentrum Heuvel in Eindhoven is naar een historisch dieptepunt gegroeid. Winkel na winkel sluit de deuren en inmiddels staan er zestien panden leeg. Daar komen er de komende maanden bovendien nog een paar bij, winkels die de huur al hebben opgezegd of zoeken naar een andere locatie in de binnenstad. In 2015 werden er nog miljoenen geïnvesteerd om het winkelcentrum weer bij de tijd te krijgen maar de leegstand is sindsdien alleen maar toegenomen.