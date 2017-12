Settels-Savenije uit Eindhoven verkoopt hightech opleider

Het programma van High Tech Institute, met het hoofdkantoor in Nijmegen, bestond aanvankelijk vooral uit trainingen die in 2010 werden afgesplitst door Philips Centre for Technical Training (CTT). Het waren trainingen die samen met hightech partners in de regio werden vormgegeven. Het was in 2010 de intentie van Philips om zijn hoogwaardige trainingen niet verloren te laten gaan, maar beschikbaar te stellen aan het hightech ecosysteem.