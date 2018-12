Shell gaat beloningsbeleid topmanagement verbinden aan CO2-doelen

Starbucks verbiedt porno op wifi, dus YouPorn verbiedt Star­bucks-kof­fie op kantoren

1 december De populaire pornosite YouPorn verbiedt al zijn medewerkers om Starbucks-producten te gebruiken in zijn kantoren. De beslissing is een directe reactie op het verbod van Starbucks om het gratis wifinetwerk in zaken van de koffieketen te gebruiken voor het surfen naar pornowebsites. Concurrent Pornhub lanceert als tegenreactie op de Starbucks-beslissing de categorie ‘Safe For Work’.