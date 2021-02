Shell wil sneller vergroenen, maar ambities van energiereus gaan milieuclubs niet ver genoeg

Update + video Stuk betonplaat komt naar beneden in parkeerga­ra­ge Eindhoven Airport: gevolg van vorst

10 februari EINDHOVEN - De vorst was er woensdagochtend de oorzaak van dat een stuk betonplaat in de parkeergarage P1 op Eindhoven Airport naar beneden kwam. Niemand raakte gewond. Wel moest de parking de hele dag worden afgesloten. Omdat er woensdag geen enkele vlucht vertrok of aankwam, en het dus heel stil was op en rondom de luchthaven, viel die schade reuze mee.