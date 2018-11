Shuttle in record door rijksgeld

De 'autonome shuttle' is een van de smart mobility-projecten die de Brainportregio in de steigers heeft staan, in het streven naar de verbetering van de bereikbaarheid van Zuidoost-Brabant. Volgens projectmanager Marcel de Pender van Brainport Development bestond het idee al langer, maar is de uitvoering in een hogere versnelling geraakt dankzij de miljoenen van het rijk in het kader van de Regio Envelop. De Pender: ,,Zonder rijkssteun was dit project in deze omvang niet mogelijk geweest. Het gaat nu in een sneltreinvaart."