Siemens weerspreekt gerucht over massaontslag

Volgens zakenblad Manager-Magazin zou Siemens-topman Joe Kaeser bij een presentatie gezegd hebben dat er mogelijk zo'n 20.000 arbeidsplaatsen boventallig worden. Dat zou onderdeel zijn van de Vision 2020-strategie van het bedrijf. Het bericht werd door tal van media overgenomen en het bedrijf zelf wilde in eerste instantie geen commentaar geven.

10.000 nieuwe mensen

Maar Siemens zegt nu dat Kaeser nooit iets in die richting heeft gezegd. Sterker nog, het concern is juist van plan de komende jaren zo'n 10.000 nieuwe mensen aan te nemen voor een nieuw bedrijfsonderdeel op het gebied van het Internet of Things.