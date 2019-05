Siemens wil in Eindhoven helpen de industrie sneller modern te maken

Verhuizen naar een andere regio is voor werknemers vaak moeilijk, maar niet bij Siemens Digital Industries Software in Den Bosch. Volgens Benelux topman Bas Kuper zijn de klagers op één hand te tellen en zijn de meeste van de 150 mensen enthousiast over de Brainport Industries Campus (BIC) in Eindhoven. „We zitten vanaf september in een prachtig nieuwe hightech omgeving waarin we onze software-oplossingen direct in de praktijk kunnen tonen. Dat is absoluut een meerwaarde voor ons werk en ons werkplezier.”