Signify, ex Philips Lighting, verhuist van Boschdijk naar High Tech Campus

Het is een van de eerste grote projecten van de nieuwe topvrouw van Signify Benelux, Hellen van der Plas. Ze zegt dat er nog ruimte is in de gebouwen van Signify op de High Tech Campus, zodat een vleugel vrijgemaakt kan worden. „Nadat het hoofdkantoor zich daar vestigde is er een nieuwe showroom, het Signify Experience Center, gebouwd. De demoruimtes in een van de vleugels zijn hierdoor overbodig geworden en zo is dit deel van het gebouw voor ons vrij gekomen.”

Dicht bij Onderzoek en Ontwikkeling

Signify Benelux bestaat volgens Van der Plas vooral uit de verkooporganisatie inclusief een callcenter in combinatie met de marketing en een operationele afdelingen. „Het is belangrijk voor ons om dicht bij mensen van onderzoek en ontwikkeling te zitten. Wij delen onze klantervaringen zodat bekend is welke behoeftes er zijn. Zij zijn immers de voedingsbron van onze markt die zich ontwikkelt van gloeilamp naar ledlamp en producten als lifi, dat is communicatie via verlichting en het internet der dingen. We doen samen met de ontwikkelafdeling veel proefprojecten.”

Volledig scherm Hellen van der Plas, topvrouw van Signify Benelux. © Signify

Maar volgens Van der Plas is dat niet de enige reden waarom voor de campus gekozen is. „Dat we in Eindhoven blijven is voor ons een gegeven. Wij zijn hier al 128 jaar met licht bezig. We voelen ons echt wel de beheerder van het erfgoed van het lichtbedrijf dat Philips vroeger was. De slogan dat na de zon wij het meeste licht geven is na de splitsing van Philips met ons meegegaan. We hebben iets moois met de stad en dat willen we graag uitstralen.”

Doelstellingen duurzaamheid

Bovendien voldoet de campus volgens Van der Plas aan alle voorwaarden. „Het is makkelijk bereikbaar voor onze salesmensen, ongeveer eenderde van ons personeel, die veel de weg op gaan. Daarnaast heeft de campus zich mooie doelstellingen opgelegd op het gebied van duurzaamheid. Deze liggen in het verlengde van ons eigen streven om volgend jaar al co2 neutraal en milieuvriendelijk te werken.”

Begin volgend jaar krijgt de verhuizing zijn beslag en wordt het karakteristiek kantoorgebouw leeg opgeleverd. Onduidelijk is nog wat de Duitse eigenaar ermee gaat doen.