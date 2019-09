Simac in Veldhoven neemt specialist in SAP software in Weert over

Directie van producent raambekle­ding Jasno in Eersel draagt leiding over

15:07 EERSEL - De producent van raambekleding Jasno in Eersel krijgt met ingang van 1 november een nieuwe algemeen directeur. Commercieel directeur Bram Raaijmakers neemt het stokje over van de twee aandeelhouders Jeroen Hermans en Simon Sants, die sinds de oprichting in 2001 het bedrijf hebben opgebouwd.