Simac in Veldhoven rondt overname Franse Wavetel af

Door de overname versterkt Simac zijn positie in Frankrijk aanzienlijk. Wavetel heeft 165 medewerkers op kantoren in Parijs en op twee plaatsen in Bretagne, Rennes en Lorient. Simac was via zijn vestiging in Luxemburg sinds eind 2017 al actief in Metz.

Het Veldhovense technologieconcern gaat met Wavetel in West-Europa en het noordwesten van Afrika telecommunicatie en IT-netwerken testen, meten en bewaken. Simac wil de activiteiten van het bedrijf opnemen in zijn eigen divisie Simac BMS (Business Management Solutions) in België. Simac verwacht door de krachtenbundeling sterker te staan bij grote klanten en ook nieuwe opdrachtgevers te kunnen aantrekken.

Vergelijkbaar

Wavetel verkoopt ook test- en meetapparatuur en heeft daarmee activiteiten die vergelijkbaar zijn met die van Simac in Nederland en België. Het Franse bedrijf verkoopt onder meer instrumenten van wereldmarktleiders Fluke en Yokogawa. Directeur Hubert Chartin van Wavetel is eigenaar van de overige 30 procent van de aandelen.

Wavetel is de derde acquisitie van Simac dit jaar. In eigen land nam het met Aranea Management Consulting in Den Bosch een bedrijf in strategische it-adviezen over. Ook de handelsactiviteiten van het Belgische Asterion Electronics (kabels, connectoren en adapters voor onder meer communicatiesystemen) werden aan de groep toegevoegd.