Simac Techniek uit Veldhoven versterkt positie in België

Boete voor Seats and Sofas om misleiding met nepkortin­gen

11:14 Meubelverkoper Seats and Sofas moet een boete betalen voor het misleiden van klanten. De budgetketen suggereerde in zijn reclamefolders kortingsacties die er niet waren, concludeert de Autoriteit Consument & Markt (ACM). De geldstraf bedraagt in totaal 350.000 euro.