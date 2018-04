Simac uit Veldhoven samen met eVerbinding in factuurverwerking

CT-Plus uit Oirschot ter ziele na faillisse­ment

10:30 OIRSCHOT - Specialist in civiele werken CT-PLus in Oirschot is ter ziele. Na het faillissement bleek een doorstart van het bedrijf uiteindelijk niet te realiseren. ,,De activiteiten zijn gestaakt", laat curator Floris Dix woensdag weten.