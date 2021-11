Sinterklaas koopt dit jaar opnieuw meer online

Kunstbloe­men­han­del groeit als kool; Emerald Eternal Green uit Eindhoven floreert met van niet echt te onderschei­den nep

EINDHOVEN - Geneer je niet langer voor je nepbloem of plant in huis, want het taboe is er af. De handel in kunstbloemen en planten floreert. Het bedrijf Emerald Eternal Green op Parkforum bij Eindhoven Airport groeit explosief.

