Sioux in Eindhoven neemt Duits medisch technologiebedrijf 4 Plus over

EINDHOVEN - Technologiebedrijf Sioux in Eindhoven heeft het Duitse medische technologiebedrijf 4 Plus overgenomen. Hiermee wil Sioux haar kennis op dit gebied uitbreiden en tegelijk toegang krijgen tot het omvangrijke Duitse netwerk op dit gebied.

Sioux is oorspronkelijk een softwarebedrijf dat is uitgebouwd tot toeleverancier van hightech producten met circa 700 werknemers. 4 Plus, gevestigd in Erlangen, bestaat twintig jaar en produceert met vijftig werknemers voor klanten als Siemens, Thermo Fisher en een groot aantal middelgrote bedrijven.

Volgens directeur Arnoud de Geus van Sioux heeft 4 Plus een enorm innovatiepotentieel. „Het is zeer deskundig op het gebied van medische technologie. Tegelijkertijd hecht 4 Plus, net als wij, veel belang aan een bedrijfscultuur waarin mensen centraal staan. Het is voor ons een perfecte match.”

Krachtenbundeling

Voor 4 Plus biedt de krachtenbundeling met Sioux nieuwe technische vaardigheden en breed opgezette projecten. Directeuren 4 Plus, Karl Kapp en Tibor Takács: „Bestaande klanten hebben nu de toegang tot extra ervaring en expertise op het gebied van kunstmatige intelligentie, wiskunde en mechatronica, naast de vertrouwde kerncompetenties - hardware- en softwareontwikkeling - waar 4 Plus al twintig jaar sterk in is.”