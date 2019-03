Sioux in Eindhoven stopt met printplaat printer van Mutracx

De reden van dit besluit is volgens Sioux dat de technologie onvoldoende kan concurreren met andere technologieën voor het vervaardigen van printplaten. Sioux is nog wel in gesprek met een partij die mogelijk de technologie en het opgebouwde intellectueel eigendom wil overnemen.

Hoeveel Sioux sinds de start in 2010 in Mutracx heeft geïnvesteerd kan marketingdirecteur Mark Hoevenaars niet zeggen. „Ik zou het niet precies weten, maar het zijn risico's die horen bij het gedurfd ondernemen op het gebied van nieuwe technologie. We krijgen er nu geen mooie machine voor terug die het goed doet op de markt, maar we hebben wel veel kennis opgedaan. Die gebruiken we voor andere initiatieven die misschien wel leiden tot mooie nieuwe producten.”

Samen met Oce gestart