Slachthuis in vogelgriepgebied mag weer open

In het Groningse Oldekerk werd zondag vogelgriep van het type H5 vastgesteld bij een pluimveebedrijf. Het bedrijf werd geruimd om verspreiding van het virus te voorkomen. In totaal ging het om 36.000 vogels.



Slachterij Storteboom ligt net aan de rand van het gebied waarvoor een vervoersverbod werd ingesteld. Bij overige bedrijven in het gebied is geen vogelgriep aangetroffen, laat een woordvoerder van de NVWA weten. Volgens de NVWA is het daarom veterinair verantwoord om onder voorwaarden de slachterij toestemming te geven weer te kunnen slachten.