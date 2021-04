Slechtste jaar ooit voor Holland Casino: ‘Als je maandenlang nul omzet hebt, moet je ingrijpen’

Volgens Holland Casino-topman Erwin van Lambaart kwam de continuïteit van zijn bedrijf in gevaar als er niet werd ingegrepen. Hij verwacht niet dat er op (korte termijn) meer ontslagrondes volgen of dat vestigingen de deuren moeten sluiten. ,,Als je maandenlang nul omzet hebt, moet je helaas ingrijpen. Als we in de zomer open kunnen, komen we hier goed doorheen.’’ Van Lambaart is ondanks de corona-ellende optimistisch. Dat heeft onder meer te maken met de online gokactiviteiten die Holland Casino vanaf 1 oktober mag ontplooien.